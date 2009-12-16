Eureko yatırımları Türkiye'ye geliyor

T24 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Hollandalı Eureko adlı sigortacılık firmasının bazı ülkelerde milyar Euro mertebesindeki sigortacılık alanındaki yatırımlarını Türkiye'ye getireceğini belirterek, ''O ülkelerden tamamen çıkıp Türkiye'ye gelecekler. Bunu 2010 yılında yapacaklarını ifade ettiler'' dedi.



Çağlayan, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nde verilen resepsiyonun ardından gazetecilerle temasları hakkında bilgi vererek, çok büyük 2 firmanın temsilcisiyle görüştüğünü söyledi. Bu firmalardan birinin BAM firması olduğunu belirterek, ''3. Boğaz köprüsü başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ihalesiyle ilgili olduğunu ve Türkiye dışında da Türk müteahhitleriyle beraber çalışmak istediğini ifade ediyor'' diye konuştu.



Önemli bir yatırımcı olan Eureko firmasının üst yöneticisiyle de görüştüğünü belirten Çağlayan, bu firmanın da Garanti Sigorta'yı aldığını anımsattı ve ''Firma bazı ülkelerdeki milyar Euro mertebesindeki sigortacılık alanındaki yatırımlarını Türkiye'ye getirecek. O ülkelerden tamamen çıkıp Türkiye'ye gelecekler. Bunu 2010 yılında yapacaklarını ifade ettiler. Türkiye'de belli alanlarda büyümek istiyorlar'' dedi. Çağlayan, sigortacılığın Türkiye'de son derece yatırıma müsait geniş bir alan olduğunu söyledi.



Zafer Çağlayan, VOPAK adlı büyük bir kimya firması yetkilisiyle de görüştüğünü bildirerek, firmanın Yalova'da 50 milyon dolarlık bir yatırım ve 300 milyon dolarlık ilave yatırım yaptığını söyledi.



Daha sonra gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çağlayan, küresel krizin artçı şoklarının olup olmayacağı yönündeki bir soruya, ''Bundan sonra kriz çıkar mı, çıkmaz mı bilmiyorum. Şu anda gördüğüm kadarıyla 'bir kriz çıkmaz' diye düşünüyorum. Hiç kimse ABD'deki krizi de öngörmüyor'' yanıtını verdi. Çağlayan, Türkiye'nin küresel ekonomiye entegre bir ülke olduğunu belirterek, ''Türkiye 2008'da yakalamış olduğu ihracat rakamını en erken 2011'de yakalayabilecek ve biz sadece burada kazazedeyiz, krizzedeyiz'' dedi.



Dubai'daki durum



Çağlayan, Suriye, ardından Dubai ziyareti olacağını ifade ederek, şöyle devam etti:



''Dubai'ye ilişkin durum tespiti yaptık, 'sıkıntı nedir, bizi ilgilendirecek kısmı nedir?' diye. Müteahhitlerimiz 4.7 milyar dolarlık bir iş almışlar. 1.7 milyar dolarlık işi yapmışlar ve 3 milyar dolarlık iş yapılacak. 1.7 milyar dolarlık işten 80 milyon dolar civarında bir alacak var. Bu da son derece doğal ve normal bir şey.



Bizim böylesine yoğun bir şekilde inşaat işi yapmış olduğumuz ve Türkiye'de de yatırım yapma arzusunda olan böyle bir ülkeyle böyle bir günde beraber olma, onların yanında olduğumuzu belirtme noktasında bir görüşümüzü ifade ettim. Bizim Türk firmalarının şartlar ne olursa olsun orada olacağın, orayı terk etmeyeceğini, kötü günde de birlikte olacağımızı ifade eden bir görüşme yapacağız.''



Türk diasporası kurma çalışmalarına ilişkin olarak da Çağlayan, dünyanın değişik ülkelerinde 5 milyonun üzerinde Türk'ün yaşadığını belirterek, ''Bugün dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin mutlaka Türk yatırımcı bulabilirsiniz'' dedi.



Çağlayan, diaspora çalışmasını ülke masalarıyla beraber değerlendireceklerini söyledi.



Öte yandan yıllık cirosu 9 milyar Euro olan firmanın Hollandalı BAM firması olduğu öğrenildi.