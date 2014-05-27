Etyen Mahçupyan Zaman gazetesi ile yollarını ayırıyor

Zaman gazetesinde Çarşamba, Perşembe ve Pazar günleri köşe yazan Etyen Mahçupyan'ın yazıları, 22 Mayıs Çarşamba gününden itibaren yayımlanmadı. Etyen Mahçupyan'ın yazılarının yayınlanmaması gazeteden ayrıldığı yorumlarına neden olmuştu. Mahçupyan, konuyla ilgili gelinen son noktada gazeteden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Medyatava’dan Eylem Yılmaz’ın haberine göre gazetedeki yazılarının haftada bir güne indirildiğini ifade eden Etyen Mahçupyan, "Haftada 3 gün yazı yazan bir yazarın yazılarının bir güne düşürülmesi elbette ki bir sorundur. Benim için çok şaşırtıcı olmadı. Türkiye'nin geldiği bu kutuplaştırıcı siyasi ortamın medyaya da yansıması oluyor. Medya son zamanlar da çok fazla siyasileşti, aktörleşti. Bazı medya organları siyasi parti haline dönüştü. Nasıl ki siyasi partiler kendi içlerinde çatlak bir ses istemezse medyada da istenmiyor" dedi.

‘Çarşamba günü son yazımı göndereceğim’

Bundan sonra gazetede yazmaya edecek misiniz sorusuna Mahçupyan, "Tabi ki bu şekilde yazmaya devam edemem. Son yazımı Çarşamba günü yazıp, gazeteden ayrılacağım" yanıtını verdi.

Mahçupyan, başka bir gazetede yazmaya devam edip etmeyeceği konusunda ise "Şu an kesin bir şey söyleyemem. Bir iki yerle görüşmelerim sürüyor. Henüz netleşmedi" dedi.

Zaman'dan açıklama

Zaman gazetesi, Mahçupyan'ın bu açıklamasından bir kaç saat önce Mahçupyan'ın yazılarına devam edeceğini belirterek "Sayın Mahçupyan hem Zaman'da, hem de Today's Zaman'da yazılarına devam etmektedir. Son haftalarda aramıza yeni yazarların katılmasıyla birçok köşe yazarımızın yazı sayısında azaltma yapılmaktadır. Bu çerçevede Mahçupyan'ın Zaman'daki yazılarında da benzer bir uygulama yapılmıştır. Bu uygulama sadece bir yazarımıza mahsus değildir. Mahçupyan'ın yazılarına her Çarşamba ulaşmak mümkündür" açıklaması yapmıştı.