Etyen Mahçupyan: Yargı sistematiğinin Dündar ve Gül için istediği cezanın kabul edilir yanı yok

Akşam gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında hazırlanan iddianame için, "Türkiye'de yargı sistematiği bu iddianameyi çıkarıyor ve bu cezaları istiyorsa bunun kabul edilebilir bir yanı yok" dedi.

CNN TÜRK'te "Ne Oluyor?" programında Şirin Payzın'ın konuğu olan Etyen Mahçupyan, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında hazırlanan iddianame için konuştu.

“Bu hükümete puan kaybettiren bir unsurdur" diyen Mahçupyan’ın açıklaması şöyle:

“Bunun doğru dürüst bir gazetecilik olduğunu düşünmüyorum. Ama bu gazeteciliğe karşı, Türkiye'nin yargı sistematiği, bu iddianameyi çıkartıyorsa, bu cezaları istiyorsa, bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Bunun Türkiye'yi taşıyabilir bir tarafı da yok. Bu şu anda sadece hükümete puan kaybettiren bir unsurdur. Gerçekçi olarak baktığımızda bu. Hükümet bu tür puanlar kaybederse, bunun önüne geçemezse, o zaman siyasetçidirler, bedelini ödeyeceklerdir. Bu bedel de bazı istediğini yapamamak şeklinde olabilir. Ama tersten gidilirse, AK Parti muhalifleri ve Türkiye ne yapacak merak ediyorum. Ama bizim varsayımımız, AK Parti doğru olanı yapmayacak şeklinde ise zaten konuşacak fazla bir şeyimiz yok demektir.”