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'Etyen Mahçupyan sevdiğim bir insan, ama saçma sapan şeyler uyduruyor'

Orhan Kemal Cengiz, Etyen Mahçupyan'ın "Orhan Kemal, 'cemaat hükümeti devirmeye çalıştı' dedi" sözlerini yalanladı

06 Ocak 2015 19:58

Ali Aslangül

Hukukçu yazar Orhan Kemal Cengiz, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Başdanışmanı Etyen Mahçupyan’ın Ocak 2014’te Gülen cemaatinin kurumsal yüzü Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın organize ettiği ve kendisinin de bulunduğu toplantıda, “Orhan Kemal, o toplantıda 'Arkadaşlar, tamam, AKP bir sürü antidemokratik uygulamalar yapıyor ama herkes olan bitenin farkında. Ama cemaatin de hükümeti devirmeye çalıştığını biliyoruz. Bari bize numara yapmayın, ayıp oluyor' dedi" iddiasına yalanladı. “Mahçupyan sevdiğim bir insan, ama tamamen uydurup saçma sapan şeyler söylüyor” diyen Cengiz, “25 Ocak 2014’te gerçekleşen o toplantıda ben cemaati çok ciddi bir şekilde eleştirdim, ama '17 Aralık yolsuzluk değildir, cemaat AKP’yi devirmeye çalışıyor' gibi cümleler asla sarf etmedim” diye konuştu.

T24’ün sorusunu cevaplayan Bugün gazetesi yazarı Orhan Kemal Cengiz, şunları söyledi:

“Ben cemaati Radikal’de yazılar kaleme aldığım dönemde de eleştirdim; cemaatin devlet içerisinde, polis ve yargı içerisinde bulunmasının “Eski Türkiye”nin devamı olan bir patolojiyi yansıttığını söyledim. Cemaatin kendisiyle  yüzleşmediğini, bir yandan çok ciddi bir gücü olduğunu ve bunu hiçbir zaman kabul etmediğini dile getirdim ve bu yönde eleştiriler yönelttim."

“Yolsuzluklarla ilgili Mahçupyan’ın iddia ettiklerini söylemesinin mümkün olmadığını” dile getiren Cengiz, şöyle devam etti:

"25 Ocak’ta yapılan o toplantı öncesinde öncesinde Radikal’deki köşeme bakanlar en az beş kez AKP’yi yolsuzluklar konusunda eleştirdiğim yazılarımı görecektir. Mahçupyan’ın neden böyle bir şey yaptığını anlamış değilim, saçma sapan şeyler uyduruyor. Bilemiyorum, yani öyle mi hatırlıyor? Yoksa kötü niyetle yaptığını düşünmek istemiyorum. Çok kırıcı bir şey bu, benim saygı duyduğum ve sevdiğim de bir insan. Çok üzüldüm yani yazısını görünce.”

 

'Tam da yolsuzlukların aklandığı gün böyle bir çarpıtma yazı..'

 

TBMM Yolsuzluk ve Rüşvet İddialarını Soruşturma Komisyonu'nun, AKP'li üyelerin oylarıyla, 17 Aralık sürecinde hükümetten istifa etmek zorunda kalan dört eski bakan hakkında verdiği Yüce Divan yargılamasına gerek olmadığı kararına dikkat çeken Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Niye bunlara tenezzül ediyor anlamış değilim. Yakın zamana kadar yolsuzluklarla ilgili AKP’yi eleştiren birtakım açıklamalar yapan Mahçupyan, tam da yolsuzlukların aklandığı gün böyle bir çarpıtma yazısı kaleme alıyor. Üzücü tabii..”

 

'O dönem yaptığım eleştiriler belki de biraz fazla sertti'

 

Mahçupyan'ın iddialarına Bugün gazetesindeki köşesinde yarın (7 Ocak 2015) yayımlanacak olan yazısında geniş bir şekilde yanıt vereceğini söyleyen Cengiz, cemaat mensuplarının da bulunduğu o günkü toplantıda Gülen cemaatine yönelttiği eleştiriler için şunları söyledi:

“Ergenekon’da hatalar yapıldı ve cemaatin gazeteleri o süreçte bunları destekledi, gibi bir çok eleştirel açıklamalarım oldu. Ahmet Şık, Nedim Şener, Hanefi Avcı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği konularında tepkilerim oldu ve o dönem yaptığım eleştiriler belki de biraz fazla sertti.”

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