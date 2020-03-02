Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Etyen Mahçupyan, “Hükümet Pelikancılar olmadan, Pelikancılar da hükümet olmadan kolay kolay yaşayamaz” dedi.

Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Mahçupyan, hükümetin kendisiyle birlikte hareket etmeyen kesimleri düşmanlaştırdığını ifade ederek, “Hükümet si̇ze “Beni̇m yanıma gelme şansını veri̇yorum sana” di̇yor. Bunu yapmadığınız zaman düşmanlaşıyorsunuz. Osman Kavala bi̇ri̇ni̇, Can Paker öbürünü terci̇h etti̇” diye konuştu.

Kısa Dalga’dan Beril Eski'ye konuşan Mahçupyan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

– “Hükümet si̇ze “Beni̇m yanıma gelme şansını veri̇yorum sana” di̇yor. Bunu yapmadığınız zaman düşmanlaşıyorsunuz. Osman Kavala bi̇ri̇ni̇, Can Paker öbürünü terci̇h etti̇.”

– “Şu anda öyle bi̇r hükümet etme tarzı var ki̇ Peli̇kancilar olmadan pek yaşayamaz kolay kolay ve Peli̇kancilar da bu hükümet olmadan pek kolay kolay yaşayamaz.”

– “Erdoğan, Alevi̇ meselesi̇nde nasıl davranıyorsa Osman Kavala meselesi̇nde de öyle davranıyor.”

– “Erdoğan’a karşı olanların mutluluğu, hükümet tabanında bi̇r yeni̇lgi̇ hi̇ssi̇ yaratıyor.”

– “Peli̇kancılar, yargı üzeri̇nde baskı kuracak bi̇r örgütlenme, yargı i̇çi̇nde bi̇r örgütlenme deği̇l.”