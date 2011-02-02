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ETÜT MERKEZİNDE CİNAYET  ANKARA (A.A)

02 Şubat 2011 15:48

-ETÜT MERKEZİNDE CİNAYET  ANKARA (A.A) - 02.02.2011 - Yenimahalle'de kendisine borcu olan kişiyi öldüren kişi intihar etti.  Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yenimahalle'de bulunan, ilköğretim öğrencilerinin devam ettiği etüt merkezine gelen Osman Ünsal (55), Murat Güvenç'i silahla vurarak öldürdü.  Ünsal, daha sonra silahla intihar etti. Emniyet yetkilileri, Osman Ünsal'ın bir süre önce etüt merkezini Murat Güvenç'e 35 bin lira karşılığında devrettiğini, 25 bin lirasını alamayan Ünsal'ın cinayeti işlediğini bildirdi. 

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