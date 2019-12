-ETTE İTHAL İLE YERLİ AYRI FİYATTAN SATILACAK BURSA (A.A) - 24.08.2010 - Daha önce ithal edilen hayvanların etlerinin toptan kilosunun 13 liradan verildiği kasapların kıymayı ve kırmızı eti yüksek fiyattan satması, tüketiciler ile Et ve Balık Kurumu yetkililerinin tepkisini çekti. Alınan bilgiye göre, ülkede et fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek için harekete geçen Et ve Balık Kurumu, düzenlediği ihalelerle canlı hayvan ithalatına başladı. Gelen hayvanların etleri kurumun satış mağazalarından ucuz fiyattan halka ulaştırılırken, fiyatların piyasada inmesi için market ve kasaplara toptan kilosu 13 liradan verildi. Karkas kilosunu 13 liradan alan market ve kasaplar ise ithal etleri, 17 liraya mal ettiği yerli ırk hayvan etleriyle birlikte yüksek fiyattan sattı. Bu durum, fiyatların düşmesini bekleyen Et ve Balık Kurumu ile tüketicilerin tepkisini çekti. -TÜKETİCİLER BİRLİĞİNİN GÖRÜŞÜ- Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, et fiyatlarındaki hızlı tırmanışı sonlandırmak için siyasi iktidarın canlı hayvan ve karkas ithalinin yolunu açtığını söyledi. Nisan ayında yapılan yasal düzenlemeye rağmen tüketicinin beklediği ucuzluğun sağlanamadığını halen kıymanın kilosunun ortalama fiyatlarla 22-25 arasında satıldığını belirten Kaya, büyük şehirlerde kıymanın daha pahalı olduğunu anlattı. Kaya, canlı hayvan ithalatıyla kasaplara ucuza verilen etlerin tüketiciye pahalıya ulaştığını belirterek, şunları kaydetti: ''Et ve Balık Kurumunun 13 lira fiyatla toptan satışa sunduğu etin kasap reyonunda yerli et ile aynı fiyata satılıyor olması, kasap esnafının fahiş kar arzusu beslediğini göstermiştir. Et fiyatlarının yükselmesi nedeniyle sadece tüketicinin değil esnafın dertlerini de paylaşmaya çalışırken esnaf kesiminin ilk fırsatta tüketiciyi avlamaya çalışması, bazı kasapların iki günlüğüne veya iki danada dahi dürüst davranmaması, tüketicinin et krizini artırmıştır. Kasaplara ucuz fiyattan ve ithal hayvan olduğunu beyan etmesi şartıyla verilen etler karşılığında imzalatılan taahhütnamenin de işe yaramaması kamu otoritesinin ve Et ve Balık Kurumunun her şeyi kağıt üzerinde çözmeye çalışmasının başarısız sonucudur.'' Kaya, 13 liraya alınan et ile 17 liraya mal edilen etin aynı fiyattan satılmaması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda acilen düzenleme yapılmasını istedi. -ET VE BALIK KURUMU ZORUNLU KILDI- Et ve Balık Kurumu ise ithal hayvan etlerinin yüksek fiyattan halka ulaştırılmasını önlemek için yeni bir uygulamaya gitti. Federasyonlar aracılığıyla kasap ve marketlere eti ulaştıracak kurum, alacağı taahhütle kıymanın 18, kuşbaşının ise 20 liradan satılmasını sağlayacak. Bu uygulama ile kasap ve marketler, Et ve Balık Kurumundan doğrudan et alamayacak, bağlı oldukları federasyonlara talep formu doldurarak başvuruda bulunacak. Federasyon aracılığıyla ithal hayvan eti alacak kasap ve marketler, zorunlu olarak kıymayı 18, kuşbaşını ise 20 liradan satacak. Bu uygulamanın, fiyatları daha da düşürmesi bekleniyor.