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Etrafa rastgele ateş açan şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde lüks bir sitenin girişinde bulunan spor merkezinde sinir krizi geçirerek etrafa ateş açan şüpheli, polis ekiplerinin 5 saatlik operasyonu sonucunda bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

25 Ağustos 2017 09:17

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) BEYLİKDÜZÜ\'nde lüks bir sitenin girişinde bulunan spor merkezinde sinir krizi geçirerek etrafa ateş açan şüpheli, polis ekiplerinin 5 saatlik operasyonu sonucunda bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. 

Olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi\'nde gece saat 23:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necip Fazıl Kısakürek Sokak\'taki lüks bir sitenin girişinde bulunan spor merkezininin sahibi olduğu ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, sinir krizi geçirerek elindeki silahla etrafa ateş açmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar silah seslerini duyunca hemen polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çift taraflı olarak sokağa şerit çekerek önlem aldı. Bu sırada spor merkezinde bulunan şüpheli ise etrafa ateş etmeye devam etti. 

5 SAAT SONRA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Polis ekipleri şüpheliyi ikna edemeyince olay yerine müzakereci polis çağrıldı. Ayrıca olay yerine Özel Harekat polisleri de gelerek sokak başlarında önlem aldığı görüldü. Müzakereci polis ekiplerinin ikna çabalarını karşılıksız bırakan kişi, zaman zaman etrafa rastgele ateş etmeye devam etti. Etrafa ateş açan şüphelinin yakınları da olay yerine gelerek ikna etmeye çalıştı, fakat başarısız oldu. Herhangi bir olumsuzluğa karşı da 112 Sağlık görevlileri olay yerinde hazır bekledi. Yaklaşık 5 saatin sonunda elindeki silahla kapının önüne çıkan şüpheli polislerle konuşmaya başladı. Bu sırada şüphelinin dalgınlığını fırsat bilen Özel harekat polisi şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getiridi. Polis ekipleri şüphelinin silahını alırken, olay yerinde bulunan 112 Sağlık görevlileri de yaralanan şüpheliye ilk müdahaleyi burada yaparak özel bir hastaneye kaldırdı. Spor merkezinin sahibi olduğu öğrenilen kişinin maddi sıkıntılar yaşadığından dolayı sinir krizi geçirdiği ve etrafa bu yüzden ateş ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. 

(FOTOĞRAFLI)
 

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