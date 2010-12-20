eTR Ödülleri TBMM'de sahiplerini buldu

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Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından bu yıl 8.'si gerçekleştirilen ve Turkcell Ana Sponsorluğu'nda düzenlenen eDevlet uygulamalarının Oscar'ı "e Türkiye (eTR) Ödülleri"nde kazananlar belli oldu.Bugün TBMM'de düzenlenen törende, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin kazananlara ödüllerini takdim etti.'Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler' kategorisinde Emniyet Genel Müdürlüğü 'Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması' adlı projesiyle; 'Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler' kategorisinde ise Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 'Çevrimiçi Çevre İzinleri' adlı projesiyle ve 'Kamudan Kamuya e-Hizmetler' kategorisinde Orman Genel Müdürlüğü 'Orman Yangın Erken Uyarı Sistemi' adlı projesiyle; ödüle layık görüldü.Bu kategorilerin dışında modern devlet anlayışını destekleyen, şeffaflık, sosyal sorumluluk gibi ilkeleri benimsemiş uygulamalar arasından Gaziantep Şahinbey İlçe Belediyesi'ne 'Rehber Eşliğinde Sanal Belediyecilik Projesi', Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı'na 'Web Tarım TV Projesi' ve Sakarya Serdivan Belediyesi'ne 'Serdivan Kentsel Otomasyon Projesi' nedeniyle Özel Ödül verildi.TÜSİAD ve TBV tarafından, e-Devlet uygulamalarını ödüllendirmek ve bu alandaki farkındalığı artırmak amacıyla tesis edilen "8. e Türkiye (eTR) Ödülleri" töreninde, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilgi Toplumu ve Yeni Teknolojiler Komisyonu Başkanı Erman Ilıcak ve Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv birer konuşma yaptı.TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, törende yaptığı konuşmada, bilim ve teknolojinin günümüzde menkul değer haline geldiğini, artık çağımızın bilgi çağı olduğunu belirterek, "Bilim ve teknoloji çağdaşlığın öncüsüdür. Bu yarışta Türkiye geri kalmamalıdır. Başa yarışan bir ülke olmalıyız. Sivil toplum kuruluşlarını fikir üreten bir fabrika gibi görüyorum. Bu tip bir etkinlikle eDevlet uygulamaları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan TÜSİAD ve TBV'ye teşekkürlerimi sunarım" dedi.Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, konuşmasında, "Bakanlığımız koordinasyonunda; ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ve Türksat A.Ş. ile birlikte yapılan yoğun çalışmalar sonucunda, e-Devlet Kapısını, 22 pilot hizmetle 18 Aralık 2008 tarihinde açtık. Hemen bir yıl sonra, 3 Nesil mobil hizmetlerini ülkemize getirerek e-Devlet Mobil Kapısını da 7 Ekim 2009 tarihinde hizmete verdik. Bugün itibariyle, e-devlet kapısından; 27 ayrı kuruma ait 223 adet hizmete erişmesi mümkün hale getirdik. Hizmetleri kullanan vatandaş sayısı 1.2 milyonu geçiyor. e-Devlet kapısı bilgi toplumu hedefimizin sadece bir ayağını oluşturuyor. Hizmetleri elektronik ortamdan sunmanın yanı sıra bu hizmetleri kullanacak tüm vatandaşlarımızın iletişim ve sayısal okuryazarlıklarını artırmak en temel görevimiz" dedi.TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, konuşmasında, "eTR ödüllerinde amaç, devletin vatandaşa sunduğu hizmetleri daha kolay, daha çabuk ve daha etkin ve verimli şekilde sunması için hizmetlerini internete aktarmasını teşvik etmektir. Sekiz yıl önce TÜSİAD ile birlikte başladığımız bu girişimi sürdürerek, iki sivil toplum kuruluşu anlamlı ve verimli bir işbirliği yapıyoruz. Türkiye'de örneği görülmemiş, STK'ların oluşturduğu, devlet nezdinde bu ilk ve tek ödül mekanizması, gittikçe daha artan bir ilgiyle, yükselen bir eğim izliyor" dedi.TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, ise konuşmasında, "Kamu kurumlarının yenilikçi bir yaklaşımla e-Devlet uygulamalarını geliştirmesi, özel sektörün de bu alanda hizmetlerin yaygınlaşması yönünde destek vermesi önem taşıyor. Vatandaşların ise bilgi teknolojileri altyapısını en iyi şekilde kullanabilmelerini öncelikli bir konu olarak görmeliyiz. Bilgi toplumu hedeflerinin üst düzeyde sahiplenilmesi ve koordinasyonu, e-Dönüşüm projelerinin kurumlar arasında eşgüdüm gözetilecek şekilde planlanması, verimliliği şüphesiz etkileyen unsurlardır. Bununla birlikte altyapının güçlendirilmesi ve e-Devlet süreçlerinin daha verimli işlemesi için "yönetişim" konusunun da titizlikle ele alınması gerektiği düşüncesindeyiz" dedi.Jüriyi oluşturan isimler şöyle sıralandı: Eray Akdağ (TÜSİAD), Özcan Akdeniz (INDEX), Cemal Akyel (Microsoft), Şafak Alpay (Interpro), Dr. Ali Arifoğlu (ODTÜ Enformatik Enstitüsü), Ömür Aşıkoğlu (Odunpazarı Belediyesi), Emin Sadık Aydın (DPT), Türksel Bensghir (TODAİE), Doç. Dr. Kürşat Çağıltay (ODTÜ), Recep Çakal (DPT), Kemal Karakoçak (TBMM), Dr. Ali Kaya (Adalet Bakanlığı), Aydın Kolat (TBV), Muharrem Sarıkaya (Habertürk Gazetesi), Mehmet Ziya Telli (IBM), Sadık Yamaç (TBMM), Tarık Yılmaz (Sabah Gazetesi), Serpil Yılmaz (Milliyet Gazetesi)Toplantıda ayrıca, IS-Practice Kurucu ve Yöneticisi Hugo Kerschot, e-Devlet uygulamalarına ilişkin özel bir sunum yaparak başarılı örnek uygulamaları ve gelecekte e-Devlet uygulamalarının vizyonunu konuklarla paylaştı.