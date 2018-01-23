"Eto'o'ya İspanya'dan, Brezilya'dan ve Beşiktaş'tan ilgi var"

Antalyaspor'da ayrılmak istediğini yönetime ileten Samuel Eto'o için takımlar sıraya girdi.

Kamerunlu futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Antalyaspor'un bonservis bedeli alarak göndermek istediği Eto'o, bu nedenle devre arasında takımdan ayrılabilir.

Kırmızı-beyazlıların basın sözcüsü Cumhur Arıcı, "Eto'o'dan bonservis bedeli almak istiyoruz. Sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Kendisine de ciddi teklifler var. İspanya'dan Celta Vigo, Brezilya'dan Vasco da Gama ve Süper Lig'den Beşiktaş'ın ilgisi var" diye konuştu.

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