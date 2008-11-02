Eto'o'ya ırkçı saldırı



ispanya'da kendisine yapılan ırkçı yaklaşımlarla gündeme gelen Barcelona'nın Kamerunlu golcüsü Samuel Eto'o, Malaga maçında da taraftarların ırkçı tezahüratlarıyla karşılaştı.





İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın Kamerunlu forvet oyuncusu Samuel Eto'o, Malaga maçında ırkçı tezahürata maruz kaldı.



İspanya'da yayımlanan Marca gazetesinin haberine göre, Eto'o, takımının Malaga'yı 4-1 yendiği maçın ikinci yarısı boyunca rakip takımın taraftarlarının ırkçı tezahüratlarıyla karşılaştı.



Kamerunlu oyuncunun ayağı topa değdiği anda, bir grup taraftarın maymun sesi çıkarıp, ıslık çaldığı belirtilen haberde, söz konusu hareketlerin, Eto'o yedek kulübesine geçene kadar sürdüğü ifade edildi.



Haberde, İspanya Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan hakemin maç raporunda, bu hareketlerden bahsedilmediği ve taraftarların davranışlarının ''normal'' olarak nitelendirildiği kaydedildi.



Irkçı tavırlarıyla gündemden düşmeyen İspanyol taraftarlar, daha önce de Eto'o'yu hedef alan tezahürat yapmışlardı.

