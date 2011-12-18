T24 - Kamerun Futbol Federasyonu, Cezayir maçına çıkmaması nedeniyle takım kaptanı Samuel Eto'o'ya ceza verdi.



Kamerun Futbol Federasyonu, milli takımın geçen Kasım ayında oynanması planlanan Cezayir maçına çıkmaması nedeniyle, takım kaptanı Samuel Eto'o'ya 15 maç ceza verdi.



Federasyonun kararında, Eto'o'nun karara itiraz etmek için 10 gün süresi bulunduğu belirtildi. Eto'o, Kamerun'un 2013 Afrika Uluslar Kupası ve 2014 Dünya Kupası elemelerinde yapacağı birçok maçta görev alamayacak.



Kamerun Milli Futbol Takımı oyuncuları, Fas'ta katıldıkları bir turnuva nedeniyle kendilerine vadedilen primleri alamadıklarını belirterek, Cezayir ile 15 Kasım'da deplasmanda oynayacakları hazırlık maçına gitmemişlerdi.



Cezayir, Kamerun'dan 1 milyon dolar tazminat istemiş, Kamerun Futbol Federasyonu Disiplin Komisyonu, Eto'o ile birlikte Spor Bakanlığı yetkilileri, milli takım teknik direktörü Denis Lavagne ve yardımcısının ifadesini almıştı.





