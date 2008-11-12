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Spor

'Eto'o'nun yeri ayrı'

Paris St Germain dergisine yaptığı röportajda Ludovic Giuly, Barcelona’daki günlerinden ve oradaki oyuncularla ilişkilerinden bahsetti.

12 Kasım 2008 02:00


Paris St Germain dergisine yaptığı röportajda Ludovic Giuly, Barcelona’daki günlerinden ve oradaki oyuncularla ilişkilerinden bahsetti. 
   

Şu an bulunduğu takım olan Paris St-Germain’in dergisine konuşan Giuly, Barça’da geçirdiği günleri anlattı. Fransız oyuncu şunları söyledi:

“Şu ana kadar Barcelona’da oynamış en iyi Fransız oyuncuyum. Thierry Henry ve Eric Abidal’in de bu düşüncede olduğunu umuyorum. Barça çok büyük bir kulüp. Orda birçok şampiyonluk yaşadım. İspanya’ya adapte sorunu yaşamamıştım. Bugün de bir Mayorkalı ile kalıyorum. Orada zaman geçirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” 

Eski takım arkadaşlarından bahseden Giuly, Etoo ve Xavi’nin yerinin farklı olduğunu söyledi. Fransız oyuncu, “ Etoo’dan çok şey öğrendim. Bana göre çok iyi bir forvet ve çok sıkı arkadaşlığım olan nadir futbolculardandır” dedi ve ekledi:

“Xavi ise sahada bir fenomen, dışarıda ise çok komiktir. Ben onun kadar teknik oyuncu görmemiştim. İki kilometreyi bir saatte koşacakmış hissi verir fakat topla her şeyi yapar ve asla topu kaybetmez”

Monaco ile Şampiyonlar Liginde final oynadıkları ve Porto’ya kaybettikleri sezondan sonra, Barcelona’ya transfer olan Giuly, iki sene sonra kupayı kazanmanın zevkini almıştı.

Bu iki olayı karşılaştıran tecrübeli futbolcu, “ İki final maçı da duygusaldı. Oynanabilecek en güzel maçlar ve her ikisinde de farklı duygular tattım. 90 dakika sonunda ya kaybedensin ya da dünyanın en büyüğü” diyerek sözlerine son verdi.

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