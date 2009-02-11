Eto’o’nun rakibi Aragones



LA Liga’da bu sezon 21 golle krallık yarışında ilk sırada bulunan Barcelonalı Samuel Eto’o 8 gol daha atması halinde, İspanya tarihinde en fazla gol atan futbolculardan Luis Aragones’i geçerek 11. sıraya yükselecek.



La Liga’da bu zamana kadar Mallorca formasıyla 54, Barcelona formasıyla da 99 gol atarak toplamda 153 gol kaydeden Eto’o, İspanya’da en fazla gol atan futbolcular arasında 13. sırada yer alıyor.



Fenerbahçe Teknik Direktörü olan Aragones, futbolcu olduğu dönemde toplam 160 gol (R.Oviedo 4, R.Betis 33 ve A.Madrid 123) atmıştı.

