Eto'o'nun Antalyaspor taraftarına cinsel organını gösterdiği iddiası

Kamerunlu oyuncu, TFF kurullarına şikayet edilecek

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

Atiker Konyaspor\'un yıldızı Samuel Eto\'o\'nun, Antalyaspor karşılaşmasında sahaya sahte dolar atarak kendisini protesto eden taraftarlara cinsel organını gösterdiği iddia edildi. Görüntüleri inceleyen Antalyaspor yönetimi, Eto\'o\'yu Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) disiplin kurullarına şikayet etmek için hazırlıklara başladığı öğrenildi.

Antalyaspor\'un pazar günü sahasında oynadığı Atiker Konyaspor karşılaşmasında kırmızı beyazlı taraftar Samuel Eto\'o\'yu protesto ederek, üzerinde yıldız futbolcunun fotoğrafı bulunan temsili 100 doları sahaya attı. Eto\'o da taraftarın protestosuna sinirli halleriyle karşılık verdi. Karşılaşma boyuca ayağına her top gelişinde ıslıklanan ve yuhalanan Eto\'o\'nun devre arasında tünele doğru ilerlerken kendisine sahte dolar atan taraftarlara cinsel organını gösterdiği iddia edildi. Eto\'o\'nun tünele giderken tribünden çekilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Kırmızı beyazlı taraftarlar Antalyaspor\'dan Atiker Konyaspor\'a transfer olan Eto\'o\'ya tepki göstererek, sosyal medyadan yaptıkları çağrılarla TFF\'nin yıldız futbolcuya ceza vermesini talep etti.

Antalyaspor yönetimi de Eto\'o\'nun tünele girerken cinsel organını gösterdiği iddia edilen anı izleyerek, kulübün avukatlarıyla inceleme başlattı. Kulüp avukatlarının araştırma sonrasında hazırlayacağı dosya, kırmızı beyazlı yöneticilerin bu akşam gerçekleştireceği yönetim kurulu toplantısında değerlendirilecek. Antalyaspor yönetiminin Eto\'o\'nun cinsel organını gösterdiği iddia edilen görüntüleri nedeniyle TFF\'ya başvurarak, yıldız futbolcuya ceza verilmesini talep edeceği öğrenildi.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Eto\'o\'nun hareketinden çok rahatsız olduklarını dile getirdi. O anı görenlerin çoğunlukla Eto\'o\'nun davranışına tepki gösterdiğini anlatan Arıcı, \"Şu anda alınan bir karar yok. Görüntüleri inceliyoruz. Avukatlarımız da bundan sonra hangi adımların atılabileceğini değerlendiriyor. Bu akşam yönetim kurulu toplantısında yönetim olarak bir karar alacağız. Bu görüntüler üzerine mutlaka bir adım atılacak\" dedi.

Eto\'o\'nun Antalyaspor\'da forma giydiği dönemde yıldız futbolcunun takıma çok büyük katkısı olduğunu vurgulayan Arıcı, Atiker Konyaspor\'a transfer sürecini de şöyle anlattı:

\"Biz Eto\'o\'yu göndermedik. Eto\'o\'nun takımdan ayrılmasının ardından eleştiriler aldık. Biz o dönem Eto\'o ile anlaşabilmek için her yolu denedik. Sonra öğrendik ki Konyaspor ile sözleşme imzalamış. Biz boşuna çaba göstermişiz. Antalyaspor taraftarı bizi Eto\'o\'yu gönderdik diye eleştirdi ama biz Eto\'o\'yu göndermedik. Eto\'o\'nun 2 yıllık sözleşme dayatması ısrarla paralarının ödenmesini istemesi ve sonrasında takımın zor gününde ekonomik gerekçelerle kulüpten ayrılması nedeniyle Antalya halkı tepki gösterdi.\"

Eto\'o\'ya yapılan protesto sonrası Antalyaspor taraftarının vefasızlıkla eleştirilmesinin haksız olduğunu aktaran Arıcı, taraftar tepkisinin sert olmadığını söyledi.

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