Eto'o'nun aklı Real'de

İspanya'nın AS gazetesinin haberine göre Eto'o'nun, Real Madrid başkanı Ramón Calderon ile EURO 2008 finali öncesi Viyana'da buluştuğu ve buluşmada "Lütfen beni Real'e götür başkan! Geçmişte yaşananlar unutuldu.Orada arkadaşlarım var. Eğer beni Real'e alırsan çok mutlu olurum!" dediği iddia edildi.



Bu sözler üzerine Calderon'un, yönetimdeki diğer isimlerle görüşerek bu görüşmeden bahsettiği ancak daha sonra transferde öncelikli olarak Cristiano Ronaldo üzerinde durulmasına karar verildiği yazıldı. Fakat Ronaldo'nun transferinin gerçekleşememesi sonrası hala takım arayışında olan Eto'o'nun yeniden gündeme geldiği konuşuluyor.





Bilindiği geçtiğimiz günlerde İspanyol basınında, Real Madrid teknik direktörü Bernd Schuster'in, Eto'o'yu takımında görmek istediği yazılmıştı.



Öte yandan Samuel Eto'o için Fransa Ligue 1 şampiyonu Olympique Lyon da devreye girdiği belirtiliyor. Fransa basınına konuşan Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Kamerunlu golcünün bonservisini alabilmek için girişimde bulunmayı düşündüklerini ve kendisinin de istemesi durumunda ertesi gün golcü oyuncunun bonservisini alabilecek durumda olduklarını söyledi.