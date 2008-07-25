T24 LogoT24 Logo
Spor

Eto'o'nun aklı Real'de

Barcelona'nn gözden çıkardığı Samuel Eto'o'nun Ramón Calderon ile EURO 2008 finali öncesi Viyana'da buluştuğu iddiası gündeme bomba gibi düştü...

25 Temmuz 2008 03:00

 

Tempo24 - İspanya'nın AS gazetesinin haberine göre Eto'o'nun, Real Madrid başkanı Ramón Calderon ile EURO 2008 finali öncesi Viyana'da buluştuğu ve buluşmada "Lütfen beni Real'e götür başkan! Geçmişte yaşananlar unutuldu.Orada arkadaşlarım var. Eğer beni Real'e alırsan çok mutlu olurum!" dediği iddia edildi.


Bu sözler üzerine Calderon'un, yönetimdeki diğer isimlerle görüşerek bu görüşmeden bahsettiği ancak daha sonra transferde öncelikli olarak Cristiano Ronaldo üzerinde durulmasına karar verildiği yazıldı. Fakat Ronaldo'nun transferinin gerçekleşememesi sonrası hala takım arayışında olan Eto'o'nun yeniden gündeme geldiği konuşuluyor.


Bilindiği geçtiğimiz günlerde İspanyol basınında, Real Madrid teknik direktörü Bernd Schuster'in, Eto'o'yu takımında görmek istediği yazılmıştı.

Öte yandan Samuel Eto'o için Fransa Ligue 1 şampiyonu Olympique Lyon da devreye girdiği belirtiliyor. Fransa basınına konuşan Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Kamerunlu golcünün bonservisini alabilmek için girişimde bulunmayı düşündüklerini ve kendisinin de istemesi durumunda ertesi gün golcü oyuncunun bonservisini alabilecek durumda olduklarını söyledi.

Aulas ayrıca, Eto'o'nun gelişiyle maddi anlamda takımda yaşanabilecek dengesizlikler konusunda ise "Teknik direktör Claude Puel eğer Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilmek için Eto'o veya Drogba'ya ihtiyacı olduğunu söylerse derhal bunun için girişimlerde bulunuruz. Bu konuda her şey Claude'a bağlı." şeklinde konuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24