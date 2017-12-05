T24 LogoT24 Logo
Spor

Eto'o'dan sevindirici haber

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR'un deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı maçta bacağında ağrı hissetmesi nedeniyle oyundan çıkan Eto'o'nun yapılan kontrollerinde ciddi sakatlığının olmadığı öğrenildi

05 Aralık 2017 15:34

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR\'un deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı maçta bacağında ağrı hissetmesi nedeniyle oyundan çıkan Eto\'o\'nun yapılan kontrollerinde ciddi sakatlığının olmadığı öğrenildi.
Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Antalyaspor, deplasmanda Trabzonspor\'a 3-0 yenildi. Ligde 13 puanla 14\'üncü sırada yer alan kırmızı beyazlılarda, mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacak Antalyaspor, maçının hazırlıklarına ara vermeden bu akşam yapacağı antrenmanla başlayacak.
Kırmızı beyazlılarda Trabzonspor maçının 69\'uncu dakikasında sol bacağında hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıkan Samuel Eto\'o\'nun kontrollerinde, bacağında ciddi sakatlık bulunmadığı, Gençlerbirliği maçında forma giyebileceği belirtildi.
Kırmızı beyazlılarda Salih, Zeki, Danilo, Djourou, Nasri, Menez, Sandro\'nun sakatlığı devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YILDIRIMANTALYA DHA ANTALYASPORTrabzonsporEtoSüper LigAntalyasporLigdeCumartesiGençlerbirliğiKırmızıSamuel EtoSalih Zeki Danilo Djourou Nasri Menez SandroFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24