Eto'o'dan ilginç açıklama

Barcelona'nın Kamerunlu golcüsü Samuel Eto'o, kariyerini Fransa'nın Marsilya kulübünde tamamlamak istediğini açıkladı.





Sezon başında Barcelona'dan gönderilmesi gündeme gelen ancak sergilediği müthiş futbolla yeniden ilk 11'in değişmez ismi olan Eto'o, "bir gün Marsilya forması giymeyi hayal ediyorum" dedi.



Kamerunlu golcü, L'Equipe gazetesine verdiği röportajda, "Fransa benim için Kamerun gibidir. Kariyerimin son sezonunu Fransa'da geçirmek isterim" diye konuştu.



La Liga'da geride 11 maçta 13 gol atan Eto'o, Barcelona'nın, yeni teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde, Frank Rijkaard dönemine göre daha disiplinli bir ekip haline geldiğini söyledi.



Deneyimli golcü, futbolcuların evde olup olmadığını kontrol etmek amacıyla Guardiola'nın gece geç saatlerde telefon ettiği şeklindeki iddiaların ise asılsız olduğunu belirtti.



Eto'o, "geceyarısı telefonları yok. Biz çoluk çocuk sahibi yetişkinleriz. Ama cezalar önemli tabii, Barcelona gibi bir takımı birarada tutmanın yolu detaylardan geçer. Antrenmandan sonra öğle yemeğini takımla yemezseniz birileri bunun doğru olmadığını size hatırlatır" dedi.



27 yaşındaki Eto'o, gelecek sezon için Barcelona'nın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Lyon'un 20 yaşındaki forveti Karim Benzema'ya da övgüler yağdırdı:



«Barcelona dünyanın en büyük kulübü. Dünyanın en büyük kulüplerinin de en büyük oyunculara ihtiyacı vardır. Benzema da onlardan biri."

