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Spor

Eto'o yu yaralayan dava

Eto'o'nun bir arkadaşı hakkında, çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açıldığı bildirildi.

03 Aralık 2008 02:00

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Samuel Eto'o'nun Luc. S.E adlı bir arkadaşı hakkında, Kamerunlu futbolcunun çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 6 yıl hapis ve 60 bin Avro para cezası istemiyle dava açıldığı bildirildi.

Barcelona Mahkemesi'nde 11 Aralık günü görüleceği belirtilen davayla ilgili İspanyol basınında çıkan bilgilerde, Eto'o'nun Mallorca takımında oynadığı dönemde, 2002 yılında, Maria de Los Angeles P.T adlı eski karısından bir erkek çocuğunun olduğu belirtildi.

Eto'onun Barcelona'ya transfer olmasının ardından, çocuğunun bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması için arkadaşı Luc. S.E'yi görevlendirdiği söylenirken, ancak bu arkadaşının çocukla görüşmelerinde cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Çocuğun annesine anlatması sonrasında ortaya çıktığı belirtilen cinsel taciz olayından dolayı açılan davada, savcılık Luc S.E hakkında 6 yıl hapis ve 60 bin Avro para cezası talep ederken, davada Eto'o'nun da şahit olarak dinlenmesi bekleniyor.

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