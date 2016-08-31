Eto'o yine bitmedi: Beşiktaş transfere sıcak bakmıyor

Beşiktaş'ın eski yıldızı Pascal Nouma sosyal medya hesabından Eto'o transferi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Nouma, "Günaydın. Eto'o artık zor, sorun sadece şartlar değil, bana söylenen başkan bu transfere sıcak bakmıyor" dedi.

Günlerdir Beşiktaş'a transferi konuşulan Samuel Eto'o için dün "İşin özü şu arkadaşlar, herkes istekli, bugun anlaşırlarsa biter, bundan fazlasını valla bende bilmiyorum" açıklamasını yapan Nouma twitterdan taraftarları üzecek yeni bir açıklama yaptı. Nouma, ''Günaydın. Eto'o artık zor, sorun sadece şartlar değil, bana söylenen başkan bu transfere sıcak bakmıyor. Hayırlısı, en büyük Beşiktaş'' paylaşımıyla Eto'o'nun transferinin zora girdiğini açıkladı.