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Spor

Eto'o ve Nasri'li Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına hazırlanıyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR, deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti

23 Ağustos 2017 15:47

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR, deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Eto\'o ve Nasri\'nin antrenmanda hırslı olduğu gözlendi.
Süper Lig\'in 3\'üncü haftasında Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar maçın hazırlıklarına Atilla Konuk Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Kondisyon çalışmasının ardından Çalımbay futbolcularına sınırlı alanda taktik oyun oynattı. Çalımbay\'ın futbolcularından topa sahip olmalarını istediği antrenmanda Eto\'o ve Nasri hırsıyla dikkati çekti.
Sakatlığı devam eden Menez, Deniz, Drole\'nin takımdan ayrı çalıştığı antrenmana Sandro ile Zeki ise katılmadı.

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