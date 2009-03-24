Eto’o tarihe geçti



Hafta sonu oynanan maçta Malaga filelerini iki kez havalandırmayı başaran Eto’o bu gollerle Barcelona tarihinin en çok gol atan 5’inci futbolcusu oldu. 130 golle üçüncü sırada yer alan Rivaldo'nun tahtı sallantıda.



Kamerun milli takımının ve Barcelona’nın yıldızı Samueş Eto’o Malaga karşısında attığı iki golle Barcelona kulüp tarihine adını yazdırmayı başardı.



Resmi maçlarda Barcelona formasıyla 123 gol kaydeden Eto’o kulüp tarihinin en fazla gol atan 5’inci futbolcusu oldu.



Mallorca’dan 2004 yılında Katalan ekibine transfer olan Kamerunlu futbolcu beş sezondur sergilediği performansla Avrupa’nın en iyi golcülerinden biri haline geldi.



Bu sezon ligde forma giydiği 24 maçta 25 gol atan yıldız gol krallığı yarışında da birinci sırada bulunuyor, ancak Eto’o’nun bu sezon sonunda Guardiola’nın kadroyu yeniden inşa etme planları doğrultusunda takımından ayrılması bekleniyor.



Barcelona kulüp tarihinin en golcü ismi olan Cesar 235 kez, ikinci isim olan Macar Ladislao Kubala 1950’li yıllarda 196 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Yani Eto’o’nun bu efsane isimlere yetişmesi için daha uzun yıllar Barcelona’da kalması gerekecek. Ancak 130 gole üçüncü sırada yer alan Rivaldo’nun tahtı tehlikede gözüküyor.



