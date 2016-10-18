Eto'o taraftarla iddiaya girdi: Ligi ilk 10'de bitiremezsek sana 100 bin Euro vereceğim

Antalyaspor'un Kamerunlu golcüsü Samuel Eto'o, 1-1 sona eren Çaykur Rizespor beraberliğine tepki gösteren taraftarına, "Bu sene ligi ilk 10 takım arasında bitiremezsek sana 100 bin euro vereceğim" dedi.

Antalyaspor sahasında oynadığı Çaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle 1 puana razı olurken maçtan sonra taraftarlar, kırmızı beyazlı futbolcularla yönetime tepki gösterdi.



Bir grup taraftar, futbolcular soyunma odasına gittikten sonra da stattan ayrılmayarak, tepkilerini sürdürdü. Soyunma odasına giden Antalyasporlu futbolcular da sahaya dönerek taraftarlarını selamladı.

Eto'o'yu çağırdılar

Kuzey kale arkası tribününe giden Eto’o ve takım arkadaşları, bazı taraftarlar tarafından yuhalandı. Futbolcular bir süre konuştukları taraftarlarını sakinleştirdikten sonra yeniden soyunma odasına yöneldi.



Tünel girişinde bir grup taraftar, bu arada dünya yıldızı Eto’o’yu tekrar yanlarına çağırdı. Taraftarlardan Mehmet Akdeniz ise Eto’o’ya “Önümüzde Beşiktaş maçı var. Ne olacak bu takımın hali. Ne zaman kazanacağız” diye seslendi.

"Sana 100 bin Euro vereceğim"

Taraftarın yanına giden Eto’o, yanına tercümanı Canberk Teber’i de aldı. Taraftarın elini tutan Eto’o, şunları söyledi: “Geçen sezon ligi ilk 10 takım arasında bitireceğiz, dedim ve sözümü tuttum. Bu sene de ligi ilk 10 takım arasında bitireceğiz. Buna inan. Eğer bitiremezsek sana 100 bin Euro vereceğim.”

Taraftarın telefon numarasını aldı

Eto’o, daha sonra tercümanı aracılığıyla Mehmet Akdeniz’in telefon numarasını aldı. Eto’o’nun konuştuğu taraftar ise yaşadığı şaşkınlıkla stattan ayrıldı.