Eto'o önerdi; Antalyaspor'a Barcelona'dan 'geleceğin yıldızı' geliyor!

Antalyaspor, Kamerunlu golcü Samuel Eto’o’nun önerisiyle Barcelona’nın İspanya 3’üncü Lig takımında forma giyen ve geleceğin önemli yıldızları arasında gösterilen ön libero Lionel Enguene ile prensipte anlaştığı aktarıldı.

DHA'nın haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Eto’o’nun kulüp yönetimine tavsiye ederek ’geleceğin yıldızı’ diye bahsettiği 20 yaşındaki Lionel Enguene ile prensipte anlaşan Antalyaspor, Kamerunlu ön liberoyu Türkiye’ye getiriceği bildirildi.

Kırmızı beyazlı kulübün, Lionel Enguene’yi bonservis bedeli olmadan kadrosuna dahil edeceği belirtildi. Enguene’nin, Belçika takımı Anderlecht’in de transfer listesinde yer aldığı öğrenildi.