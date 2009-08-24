Eto'o: Neden gönderildim, anlayamadım

İspanyol devi Barcelona'dan, İtalya’nın son şampiyonu Inter'e transfer olan Kamerunlu Samuel Eto'o, neden gönderildiğini bilmediğini söyledi.



İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Inter'e transfer olan Kamerunlu golcü Samuel Eto'o, eski takımı Barcelona'nın kendisini göndermesinin şaşkınlığını yaşıyor.



Geçen sezon Barcelona formasıyla 30'dan fazla gol kaydeden ve Katalan ekibinin 3 kupada da başarılı olmasını sağlayan Samuel Eto'o, bir Fransız televizyonuna yaptığı açıklamada, ''Neden benim gitmemi istediler? Bunun için bana bir sebep gösterilmesini bekledim. Ancak kimse bir şey söylemek için çıkmadı. Kimseden herhangi bir cevap alamadım. Şimdi daha ötesini beklemiyorum'' diye konuştu.



Barcelona Teknik Direktörü Pep Guardioala'nın kendisinin neden Inter'e gönderildiğine dair bir kez bile olsun bir şey söylemediğini ifade eden 28 yaşındaki Eto'o, ''Eğer diğer oyuncular benden iyilerse, teknik direktöre karşı herhangi bir eleştiride bulunmayacağım'' dedi.