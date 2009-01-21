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Spor

Eto'o kovuldu

Barcelona'nın Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, antrenmandaki agresif ve disiplinsiz hareketleri yüzünden kovuldu.

21 Ocak 2009 02:00

Barcelona'nın Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, İspanya Kral Kupası öncesi dün yapılan son antrenmanda agresif ve disiplinsiz hareketleri yüzünden teknik direktör Pep Guardiola tarafından antrenman sahasından kovuldu.


Bugün Kral Kupası'nda deplasmanda Espanyol'a karşı mücadele edecek olan Barcelona'da Eto'o krizi yaşanıyor. Yapılan son çalışmada oldukça agresif ve disiplin dışı hareketler sergileyen, sürekli takım arkadaşları ile tartışan Eto'o, teknik direktör Josep Guardiola tarafından önce uyarılar aldı fakat bu davranışlarına devam edince ortamın daha da gerilmemesi için antrenmandan kovularak çalışmayı terk etti.

Teknik direktör Guardiola'nın oldukça önemli olan Espanyol maçı öncesi ortamın böylesine gerilmesinden rahatsızlık duyduğu gözlenirken, Eto'o antrenmanı terk etmemekte ısrar ettiği ve Guardiola ile de tartıştığı belirtildi.

Yaşanan kriz sonrası oldukça sinirli bir şekilde antrenmanı terk eden Eto'o'nun ceza alıp almayacağı henüz netlik kazanmazken, konuyla ilgili yönetimin teknik direktör Guardiola'dan rapor isteyeceği öğrenildi.

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