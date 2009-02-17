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Spor

Eto'o kararını vermiş

Barcelona'da sözleşmesini yenileme görüşmeleri yapacak Kamerunlu Eto’o’nun, yaptığı açıklamalar huzursuzluk yarattı.

17 Şubat 2009 02:00

İspanya’nın FC Barcelona kulübünde sözleşmesini yenileme görüşmeleri yapacak Kamerunlu Samuel Eto’o’nun, yaptığı açıklamalar huzursuzluk yarattı.

2010 Haziran ayında Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Eto’o, "Sportweek" dergisinde yer alan demecinde, "Geleceğime karar verdim, ama şimdilik hiçbir şey diyemem" ve "Kalbimdeki kulüp Mallorca, şimdi Barcelona için çalışıyorum hepsi bu kadar" şeklindeki sözleriyle polemiğe sebep oldu. İspanyol basını, yazın kulübüyle görüşecek Eto’o’nun, Barcelona’dan sezon başına 9 milyon Avro’dan 4 yıllık sözleşme istediğini ve bu talebinin kabul edilmemesi halinde 2010 sezonunun sonunu bekleyip, bonservisi elinde olarak kendine kulüp aramakla tehdit edeceğini ileri sürdü.

Katalan spor gazeteleri, teknik direktör Pep Guardiola’nın görüşünün etkili olacağını, ancak Barcelona kulübünün Kamerunlu yıldız futbolcusunu kaybetmekten endişe duymadığını yazdı.

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