Eto’o İspanya’ya dönüyor

2.5 sezon önce Antalyaspor'a imza atarak büyük bir sürprize imza atam Samuel Eto'o, kırmızı beyazlı kulüpte en çok gol atan oyuncu olarak tarihe geçmişti. Kulübüyle olan sözleşmesini uzatmayan Eto'o ile futbolu bırakmak istediği eski takımı Real Mallorca’nın ilgilendiği iddia edildi.

CNN Türk’te yer alan haberde, birçok teklif aldığı belirtilen futbolcunun sezonu Antalyaspor'da tamamlamak istediği ancak daha sonrasında kulüpten ayrılmayı planladığı aktarıldı. Kırmızı beyazlı kulüpten beklediği uzatma teklifini alamayan bununla birlikte yaşanan yönetim krizlerinden rahatsız olan futbolcunun yeni adresine ilişkin iddialar ortaya atılıyor.

MLS ve Çin Ligi takımlarından teklif alan futbolcuya yıldızlaştığı Real Mallorca kulübü de ilgi gösteriyor. Önceki röportajlarında futbolu bırakmak istediği kulüp için Real Mallorca'yı işaret eden Eto'o'nun sezon sonunda nasıl bir karar vereceği merak konusu. (CNN Türk)