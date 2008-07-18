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Spor

Eto'o heyecanı

Guardiola'nın, kadrosunda düşünmediği Eto'o, geleceği hakkındaki kararı önümüzdeki hafta vereceğini açıkladı...

18 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 - Barcelona'nın yeni teknik direktörü Pep Guardiola'nın, yeni sezon için kadrosunda düşünmediği Samuel Eto'o, geleceği hakkındaki kararı önümüzdeki hafta vereceğini açıkladı.

 

Eto'o, Özbek kulübü Kuruvchi'nin, yıllık 40 milyon dolar olduğu ileri sürülen astronomik önerisini reddetti.Daha prestijli bir ligde oynamak istediğini belirten Kamerunlu futbolcu, Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un da transfer listesine girdi.

 

Peter Crouch'un Portsmoutha’a transfer olmasından sonra, forvet hattını güçlendirmek isteyen Liverpool'un, Eto'o için ciddi bir teklif yapması bekleniyor. Öte yandan La Liga takımlarından Valencia da Kamerunlu futbolcu için sezon başına 10 milyon Euro önermişti. Bu hafta sonu İspanya'ya gidecek olan Samuel Eto'o'nun kesin kararını önümüzdeki hafta içinde açıklaması bekleniyor.

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