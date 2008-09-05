Eto'o golle döndü

Transfer döneminde adı sıkça farklı takımlarla anılan Kamerunlu tıldız futbolcu Eto'o, Barcelona ile devam kararı aldıktan sonra Numancia maçında forma şansı bulmuş, fakat sergilediği kötü performans nedeniyle İspanyol basını tarafından eleştirilmişti.



Teknik direktör Guardiola tarafından UNICEF organizasyonuna katıldığı gerekçesiyle 3 gündür takımla çalışmalara katılmayan Kamerunlu futbolcu iznin ardından yeniden antrenmanlara katılmaya başladı. Eto'o antrenmanda sergilediği performansla göz dolduruken, B takım ile yapılan maçta attığı iki golle eski günlerine dönüş sinyali de verdi.



Geçen hafta oynanan Numancia maçının kötü isimlerinden biri olmasına rağmen, Barcelona teknik direktörü Josep Guardiola, Kamerunlu golcü Eto'o'ya üç günlük izin vermişti.



Bunun sebebi, güçlü forvetin Mozambik'te, Barcelona'nın da desteklediği bir UNICEF organizasyonuna katılmasıydı.



A takımdan diğer beş kişi, Víctor Váldes, José Manuel Pinto, Dani Alves, Sylvinho, ve Víctor Sánchez ile beraber, Eto'o da bugün antremana çıktı.



Sadece altı oyuncu Guardiola ile çalışırken, Barca antremanı sessiz kalmasın diye yedek takım da bu hafta A takımla beraber idmana çıktı.



B takımının hocası Luis Enrique de bütün antremanı izlemesine rağmen, direktiflerin çoğu yardımcısı Joan Barbarà'dan geldi.



İki takımın arasında yapılan maçta, Eto'o iki gole imza attı.



