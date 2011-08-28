-Eto'o golle başladı MOSKOVA (A.A) - 28.08.2011 - İnter'den Rusya'nın Anzhi Mahaçkala takımına transfer olan Kamerunlu forvet Samuel Eto'o, takımının deplasmanda Rostov ile 1-1 berabere kaldığı maçta Rusya Ligi'deki ilk golünü attı. Oyuna 57. dakikada giren Eto'o, 80. dakikada 1-0 yenik durumda bulunan takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 30 yaşındaki Eto'o, 5 gün önce Rus takımıyla yıllık 20,5 milyon avro karşılığında 3 yıllık sözleşmeye imza atmış ve en çok kazanan futbolcu olmuştu. Anzhi Mahaçkala, ligde 22. haftada 4. sırada bulunuyor.