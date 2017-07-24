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Spor

Eto'o Fenerbahçe'ye geliyor!

Fenerbahçe yalanlamıştı...

24 Temmuz 2017 19:37

UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçına 27 Temmuz Perşembe günü çıkacak olan Fenerbahçe, Antalyaspor’un 36 yaşındaki golcüsü Samuel Eto’o ile anlaşma sağladı. Dün kulübün resmi sitesinde “Eto’o Fenerbahçe’ye geliyor” başlıklı haberler yalanlanmış, ilerleyen saatlerde yalanlama mesajı siteden kaldırılmıştı.

BiPSpor'un haberine göre; adı geçen sezonlarda Beşiktaş ile de anılan Kamerun futbolunun yaşayan efsanelerinden Samuel Eto’o'nun, 1+1 yıllığına kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayacak imzayı ilerleyen günlerde atması bekleniyor.

Süper Lig’e iki sezon önce gelen Kamerunlu, ilk sezonunda Antalyaspor formasıyla 31 maçta 20 gole imza atarak gol kralı olmuştu. Golcü oyuncu, geçen sezon da 30 maçta 18 gol ve 5 asiste imza atarak başarılı bir performans sergiledi.

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