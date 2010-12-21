-ETO'O BİRKEZ DAHA YILIN AFRİKALI FUTBOLCUSU SEÇİLDİ KAHİRE (A.A) - 21.12.2010 - Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, Yılın Afrikalı Futbolcusu ödülünün sahibi oldu. Futbolcu, Serie A ile Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan İnter takımına sağladığı katkılardan dolayı, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında aldığı bu ödüle bir kez daha layık görüldü. Afrika kıtasındaki 53 milli takımın teknik direktörleri ve kaptan oyuncularının verdiği oylar neticesinde, 29 yaşındaki Eto'o, Fildişi Kıyısı'ndan Didier Drogba ile Ganalı Asamoah Gyan'ı geride bırakarak birinci oldu.