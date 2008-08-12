Eto'o açıklaması

Tempo24-



Fenerbahçe Kulübü, bazı yayın organlarında Barcelona'lı futbolcu Samuel Eto'o'yu transfer etmek istedikleri yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Eto'o'yu Türkiye'de temsil eden Sayın Hasan Çolakoğlu ile Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım bir görüşme yapmış, bu görüşmede de adı geçen oyuncu ile ilgilenmediğimiz Sayın Çolakoğlu'na iletilmiştir'' denildi.



Öte yandan sarı-lacivertli kulüp, İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Tiago Mendes ile de ilgilenmediklerini kaydetti.

