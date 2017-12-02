ETO Başkanı Güler: Türk Milli Helikopterinde Eskişehir imzası olsun

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Milli Helikopter Projesi T-625\'in motorunun TEI öncülüğünde üretileceğini belirterek, motor imalatında Eskişehirli yan sanayi firmalarının yer alabilmesi için ETO\'nun desteği ile önümüzdeki 18-19 Aralık\'ta çalıştay düzenleneceğini söyledi.

T-625 adı ile bilinen Özgün Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında, milli helikopterin motorunun TEI öncülüğünde üretileceğini belirten ETO Başkanı Metin Güler, motor üretimi için de alt yüklenici firmalara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Eskişehir\'in, yan sanayisi ve havacılık sektöründeki tecrübesiyle bu projenin altından başarıyla kalkabileceğini söyleyen Güler, üretilecek Turboşaft motorun tüm aksamlarıyla Eskişehir imzası taşıması gerektiğini vurguladı. Projenin hem Eskişehir ekonomisine hem de Türkiye\'nin havacılık savunma sanayine önemli katkılar sağlayacağını anlatan Güler, projenin büyümek ve daha çok tecrübe kazanmak isteyen Eskişehirli KOBİ\'ler için de bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Turboşaft Motoru projesinde alt yüklenici olacak yer alacak firmaları tespit etmek için Savunma Sanayii Müsteşarlığı himayesinde Eskişehir\'de çalıştay düzenleneceğini açıklayan Metin Güler şöyle konuştu:

\"TEI ev sahipliğinde ve odamızın desteğiyle 18-19 Aralık 2017 tarihlerinde Eskişehir Anemon Otel\'de Turboşaft Motor Alt Sistemleri Çalıştayı düzenlenecek. Bu kapsamda firmalara proje hakkında detaylı bilgi verilecek. Firmaların motor alt sistemleri, sayısal motor kontrol sistemi, test, teknoloji kazanımı, imalat ve özel proses konularında projede alt yüklenici olarak yer alabilmesine imkan tanınacak. Eskişehirli firmalarımızın bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor. Eskişehir\'in yan sanayisi her türlü teknik donanıma ve tecrübeye sahip. Biz bu projede üyelerimiz yer alsın, Eskişehir kazansın istiyoruz. Bunun için de her türlü desteği veriyoruz. Türk Milli Helikopterinde Eskişehir imzası olsun diyoruz.\"

Proje hakkında bilgi almak ve çalıştaya katılmak isteyen firmaların 11 Aralık tarihine kadar http://www.milliturbosaft.com adresinden başvuru yapabilecekleri belirtildi.



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