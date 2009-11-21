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Etnik sayım yapılsın, gerçek ortaya çıksın

DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ilginç bir öneride bulunarak, “Etnik sayım yapılsın” dedi.

21 Kasım 2009 02:00

T24 - DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, nüfus sayımlarında etnik kökenin sorulması gerektiğini söyledi.

Kaplan, 2011 sonundaki sayımda TÜİK’in etnik kökenin yanı sıra din ve mezhebi de sorması gerektiğini belirterek, “Herkes kendini sayıyor. Kim, ne kadar, gerçek çıksın ortaya” diye konuştu.

DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, ‘etnik sayım’ yapılmasını önererek, “Kim, ne kadar çıksın ortaya” dedi. Kaplan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 2011 sonunda sayım yapacak olan Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), vatandaşların etnik kökenlerine göre sayılarını tespit etmesi gerektiğini savundu.

1965’te soruldu

Kaplan, bu önerisinin gerekçesini açıklarken, “1965’teki sayımda yurttaşlara kökenleri ve dinleriyle ilgili sorular da sorulduğunu” anımsattı. Bu araştırmada etnik kökenin yanı sıra kişiye dini ve mezhebinin de sorulması gerektiğini belirten Kaplan, “Herkes kendini sayıyor, bakıyorsunuz toplamda nüfus 200 milyona çıkıyor. Şimdi de aynı şekilde sorulsun ve kim ne kadar gerçek çıksın ortaya” dedi.

Müthiş sonuç sağlar

Türkiye’nin politikalarını oluşturmakta kullandığı bütün araştırmaları yapmakla görevli istatistik kurumu olan TÜİK’in bu konudaki araştırmayı da yapması gerektiğini belirten Kaplan, söyle konuştu: “Bu Türkiye için müthiş bir sonuç ortaya çıkar. Eğitimden kültürel taleplere, TV yayınlarına kadar toplumsal ihtiyaç ve talepler ile bunların karşılanması konusunda önemli katkı sağlar. Örneğin 5 milyon ile 20 milyonun ihtiyacı ile taleplerinin karşılanması farklı olur.”

İl isimleri değişsin

Bu arada, Tunceli’nin adının `Dersim’ olarak değiştirilmesi tartışılırken, dün Şanlıurfa’ya gelen DTP milletvekilleri Gülten Kışanak, Ayla Akat Ata ve İbrahim Binici, bölgedeki kentlerden Diyarbakır’ın “Amed”, Şanlıurfa’nın “Rıha”, Batman’ın ise “Elih” olarak adlarının değiştirilmesini istedi.

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