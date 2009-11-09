Etnik ayrımcılık için Türkler ne düşünüyor?

T24 - AB'de kamuoyu araştırmalarını yürüten Eurobarometre'nin üye ve aday ülkelerde yaptığı ayrımcılık anketine göre Avrupalıların yüzde 61'i ve Türklerin yüzde 48'i ülkelerinde etnik ayrımcılığın yaygın olduğunu düşünüyor.



Mayıs ve Temmuz ayları arasında 1003'ü Türkiye'den yaklaşık 30 bin kişiyle görüşülerek hazırlanan araştırmaya göre, "yaygın etnik ayrımcılığın" en yüksek çıktığı ülkeler yüzde 80'le Hollanda, yüzde 79'la Fransa ve Macaristan, yüzde 78'le İsveç, yüzde 77'yle Danimarka ve Malta, yüzde 72'yle Finlandiya, yüzde 71'le Yunanistan, İtalya ve Belçika, yüzde 70'le Kıbrıs Rum kesimi, yüzde 66'yla İspanya ve yüzde 63'le Avusturya şeklinde sıralandı.



İngiltere yüzde 58'le ve Almanya yüzde 54'le etnik ayrımcılıkta AB ortalamasının altında kalırken, bu oran eski Doğu Bloku ülkelerinden Letonya'da yüzde 34, Polonya'da yüzde 33 ve Litvanya'da yüzde 26'ya kadar indi.



Dini ayrımcılık



Eurobarometre araştırmasına göre ülkelerinde dini ayrımcılığın yaygın olduğunu düşünenler Türkiye'de yüzde 42'yle, yüzde 39 olan AB ortalamasının üzerine çıkarken bu oran Hollanda'da yüzde 59, Fransa'da yüzde 58, Danimarka'da yüzde 55 ve Belçika'da yüzde 54'ü buldu.



Ankete katılan Avrupalıların yüzde 56'sı ve Türklerin yüzde 46'sı, ülkelerinde dini ayrımcılığın 5 yıl öncesine göre arttığı yönünde görüş belirtti.



Araştırmada "medyanın farklılıkları yeterince yansıtmadığı" görüşünde olanlar Yunanistan'da yüzde 53, İsveç'te yüzde 58 ve Fransa'da yüzde 65'e ulaşırken aynı oran Türkiye'de yüzde 43'le, yüzde 44 olan AB ortalamasına yaklaştı.



Eurobarometre anketine katılan Avrupalıların yüzde 49'u ve Türklerin yüzde 35'i, ayrımcılıkla mücadele için ülkelerinde yeterli çabanın gösterildiğini belirtti.



Yaşlılara ayrımcılık



Ankette, ülkelerinde yaşlılara yaygın ayrımcılık yapıldığını düşünenlerin oranı yüzde 33'le Türkiye'de en düşük çıkarken, AB ortalaması yüzde 58'i buldu. Bununla birlikte Türklerin yüzde 52'si, 5 yıl öncesine göre yaşlılara ayrımcılığın arttığı yönünde görüş bildirdi.



Engellilere ayrımcılık



Ayrımcılık araştırmasında engellilerin yaygın ayrımcılığa uğradığını düşünenler Avrupa'da en düşük yüzde 33'le Malta ve yüzde 34'le Türkiye'de çıkarken söz konusu oran Fransa'da yüzde 74, Macaristan'da yüzde 64, Belçika ve Yunanistan'da yüzde 63, Hollanda'da yüzde 62 ve AB ortalamasında yüzde 53 oldu.



Cinsel ayrımcılık



Eurobarometre anketinde ülkelerinde cinsel tercih nedeniyle ayrımcılığın yaygın olduğunu düşünen Türklerin oranı yüzde 37'yle, yüzde 47 olan AB ortalamasının altında kaldı.



Cinsel tercihin yaygın ayrımcılık kaynağı olduğunu düşünenler en yüksek yüzde 66 ile Kıbrıs Rum kesiminde, yüzde 64 ile Yunanistan'da ve yüzde 61 ile Fransa'da çıktı.



Cinsiyet ayrımcılığı



Ankette cinsiyet ayrımı yaygınlığında ise Türkiye yüzde 41'le, yüzde 40 olan AB ortalamasına yaklaşırken söz konusu oranın en yüksek çıktığı ülkeler yüzde 57 ile Macaristan, yüzde 54 ile Fransa ve yüzde 52 ile İsveç, en düşük çıktığı ülkeler yüzde 20 ile İrlanda ve Bulgaristan oldu.



Araştırmada ülkelerindeki devlet ya da hükümet başkanlığına seçilebilecek kişilere, duydukları yakınlığa göre 1'den 10'a kadar not vermesi istenen Avrupalılar kadınlara 8,5, engellilere 7,4, dini azınlık mensuplarına ve eşcinsellere 6,5, etnik azınlık mensuplarına 6,2, 30 yaşından küçüklere 5,9 ve 75 yaş üstüne 4,8'i layık gördü.