Etna Yanardağı yine faaliyete geçti

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı bir yıldan uzun bir süre sonra Pazartesi günü yeniden faaliyete geçti. Yanardağın güneydoğu, kuzeybatı ve batısındaki kraterlerden kül püskürttüğü ve çok sayıda yer sarsıntısına yol açtığı bildirildi.

İtalya Volkan Enstitüsü'nden (INGV) yapılan açıklamada, yanardağın faaliyete başladığı Pazartesi sabahı, ilk üç saat içinde 130'dan fazla yer sarsıntısı kaydedildiği belirtildi.

İtalya Sivil Koruma Kurumu da, sarsıntıların en şiddetlisinin 4,3 büyüklüğünde olduğunu ve depremler nedeniyle can ve mal kaybı meydana gelmediğini açıkladı.

İtalya Volkan Enstitüsü uzmanlarından Boris Behncke, Fransız Haber Ajansı'na (AFP) yaptığı açıklamada, yanardağın on yılı aşkın bir süredir ilk kez yan bölgesinden faaliyete geçtiğini, ancak bunun çok tehlikeli olmadığının tahmin edildiğini belirtti. Behncke, yanardağın püskürttüğü kül nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü, volkanın lav püskürtüp püskürtmediğinin henüz bilinmediğini dile getirdi.

Etna Yanardağı’nın püskürttüğü kül nedeniyle hava ulaşmında da aksaklık yaşandığı, Catania Havalimanı'nın ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

3 bin 300 metre yüksekliğindeki Avrupa'nın hâlâ aktif en büyük yanardağı olan Etna son olarak 2017 ilkbaharında faaliyete geçmişti.

AFP,dpa/JD,ÖA

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