Etli turtaların içinden et çıkmadı

Avrupa'da et endüstrisini sallayan at eti skandalı yayılmaya devam ederken İzlanda'da etli turtalara yapılan testlerde at etine rastlanmadığı belirtildi. Fakat yapılan açıklamada bunun sebebinin turtaların hiç et içermemesi olduğu açıklandı.

At eti skandalının patlak vermesinin ardından Avrupa'da et ürünlerinin içeriğinin belirlemesi amaçlı testler yapılmaya başlandı. Bir çok ülkede sığır eti olarak ambalajlanan ürünlerin içinde at etinin karıştırılmış olduğunu belirlenmesine karşılık İzlanda'da yapılan testler Avrupa genelindeki sonuçlardan farklılık gösterdi.

Yerel olarak üretilen etli turtalara yapılan testlerde at etine raslanmadı. Fakat Batı İzlandalı bir şiket tarafından üretildiği belirtilen etli turtaların et ihtiva etmediği ortaya çıktı. Et ürünleri müfettişi Kjartan Hreisson ve ekibi yaptıkları keşif üzerine şaşkınlıklarını dile getirerek "Eğer etli turta olarak adlandırılıyorsa et içermeli" dedi

Hreinsson, turtaların içindeki malzemenin bir tür sebze püresi olduğunu belirterek turtaları üreten şirketi belediye yetkililerine bildirdiklerini belirtti.