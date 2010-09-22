-ETLERDE BAKTERİ İDDİALARI İSTANBUL (A.A) - 21.09.2010 - TAB Gıda Genel Müdürü Caner Dikici, bakterili et konusuna ilişkin, ''Söz konusu olay Burger King'le ilişkili değildir. Lojistik firması ile üretici firma arasındaki bir konudur'' dedi. Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, TAB Gıda, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek son günlerde basında yer alan ''bakterili et'' tartışmalarına açıklık getirdi. TAB Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erhan Kurdoğlu, Fasdat Gıda Genel Müdürü Celal Oktay ve TAB Gıda Genel Müdürü Caner Dikici'nin katılımıyla düzenlenen toplantıda, ''bakterili et''in tespit ve imha süreci hakkında basına bilgi verildi. Konunun doğrudan Burger King'le ilgisi bulunmadığını kaydeden Kurdoğlu, tedarikçi lojistik firmasıyla üretici firma arasındaki problemden kaynaklandığını belirtti. Kurdoğlu, gerek Fasdat Gıda, gerekse Burger King'in uluslararası standartlarda gıda güvenliği sistemlerini uyguladığını ifade etti. ''BRC'' adı verilen ve tamamen tedarikçilerin hijyen kurallarına uygun olarak üretim yaptığını belgeleyen sertifikaya sahip olmayan kurum ve kuruluşlardan ürün ve hizmet almadıklarını vurgulayan Kurdoğlu, bu sertifikayı da yeterli bulmayıp kendi içlerinde uluslararası standartlarda oluşturulmuş kalite güvence sistemini işlettiklerini, bu sistem sayesinde söz konusu bakterili etlerin daha restoranlarına girmeden tespit edildiğini anlattı. Kurdoğlu, ''Yapılan testler sonrasında etlerde bakteri tespit edilmesinin ardından hemen yasal mevzuata ve prosedürlerimize uygun süreç başlatıldı'' ifadesini kullandı. Süreç doğrultusunda söz konusu etlerle ilgili İl Tarım Müdürlüğüne bilgi verildiğini aktaran Kurdoğlu, etleri bakanlığın yetkilendirdiği imha tesislerine teslim edip, ilgili evrakı da yine bakanlığa ilettiklerini söyledi. Kurdoğlu, imha ve sonrasındaki sürecin bakanlık tarafından takip edildiğini, kendilerinin bu konuda herhangi bir ilgi ve sorumlulukları bulunmadığını belirtti. Kurdoğlu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kendilerine olayla ilgili suç oluşturacak herhangi bir kusurları bulunmadığına dair resmi yazıyla bildirimde bulunduğunu söyledi. -CANER DİKİCİ- Burger King Türkiye'nin bağlı olduğu TAB Gıda Genel Müdürü Caner Dikici de ''Öncelikle altını çizmek isterim ki söz konusu olay Burger King'le ilişkili değildir. Lojistik firması ile üretici firma arasındaki bir konudur'' ifadesini kullandı. Dikici, Burger King restoranlarında kullanılan tüm etlerin sevk, pişirme ve servis standartlarının sağlık ve hijyen açısından belirlenen yasal ve uluslararası gıda standartlarına yüzde 100 uygun olarak hazırlandığını söyledi. Burger King'te pişirme prosedürlerinin de çiğ ette bulunması muhtemel tüm mikroorganizmaları öldürmek üzere dizayn edildiğini anlatan Dikici, restoran zincirinde tüm çalışanların ''Gıda Güvenliği'' ve ''Hijyen'' konusunda sertifikalı eğitime tabi tutulduklarını aktardı. Dikici, ''Burger King, sadece etler için değil, kullanmış olduğu tüm ürünler, ekipmanlar ve kimyasallar ile ürün gıda güvenliği, kalitesi ve hijyene son derece önem verir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Burger King'te gönül rahatlığıyla tüm ürünlerimizi tüketmeye devam edebilirsiniz'' ifadesini kullandı. Fasdat Gıda Genel Müdürü Oktay da basında yer alan haberlerin aksine Fasdat Lojistik ile ilgili herhangi bir soruşturma kararı bulunmadığını, söz konusu durumu yaptıkları testlerle tespit ettiklerini vurguladı. Oktay, ''Fasdat olarak söz konusu etlerdeki bakterileri sorumlu şirket anlayışımızla kendi yaptırdığımız testler sonucunda tespit ettik. Yansıtıldığı gibi herhangi bir yetkili makamın tespit ettiği bir durum değil. Daha sonra yaptığımız bildirimler sonucunda yapılan araştırmalarda da Fasdat Lojistik olarak suç unsuru taşıyan herhangi bir kusurumuzun bulunmadığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca bildirilmiştir. Konuyla ilgili dosya bakanlık nezdinde de kapatılmıştır. Hakkımızda herhangi bir soruşturma ve inceleme bulunmamaktadır'' dedi.