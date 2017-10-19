Etiyopya'nın eski veliahtı, eşiyle barda tanıştığını açıkladı

Etiyopya'nın son imparatoru Haile Selassie'nin torunu Prens Joel Makonnen evlendi. Prens müstakbel eşi Ariana Austin ABD'de bir gece kulübünde tanıştığını açıkladı. 12 yıl önce tanışan Makonnen o geceyi şöyle anlatıyor, "Bir arkadaş grubunda tanıştık, tanıştıktan 5 dakika sonra 'sanırım kız arkadaşım olacaksın' dedim."

Genç prens o gün Etiyopya'nın son imparatoru Haile Selassie'nin torunu olduğunu saklamıştı. Ancak işler ciddiye bindiğinde bu gerçeği açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre, Roma'da doğan Prens Joel'in ailesi ülkelerinde yaşanan darbenin ardından yurt dışında yaşamak zorunda kalmıştı. Aile daha sonra İsviçre'ye kaçmıştı.

Haile Selassie Etiyopya'nın 225. ve son kralı oldu. Ülkeyi 40 yıl boyunca 1974'te gerçekleşen darbeye kadar yönetti. Selassie tahttan indirilmesinden sonraki yıl dolaşım bozukluğu sebebiyle hayatını kaybetti. Ancak pek çok kişi devrik kralın öldürüldüğünü düşünüyor.