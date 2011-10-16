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Spor

Etiyopyalılar ipi göğüsledi İSTANBUL (A.A)

16 Ekim 2011 13:49

-Etiyopyalılar ipi göğüsledi İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - 33. Kıtalararası Avrasya Maratonu'nda koşulan 15 kilometrelik koşuda erkeklerde Etiyopyalı Atsedu Tsegay, kadınlarda ise aynı ülkeden Sosena Gezaw birinci oldu.  Boğaziçi Köprüsü gişelerinin 300 metre gerisinden koşuya başlayan atletler, Beşiktaş ve Unkapanı'nın ardından yine Sultanahmet At Meydanı'nda finişe geldi.  15 kilometrelik yarış sonunda erkeklerde Etiyopyalı Atsedu Tsegay 44.05'lik derecesiyle 1., yine Etiyopya'dan Abayneh Ayele 44.13'lük derecesiyle 2. ve Kenya'dan Kiprotich Yegon 44.25 derecisiyle üçüncü oldu. Türk atlet Ali Haydar Tekgöz ise 46.32'lik derecesiyle koşuyu 5. sırada tamamladı.  Kadınlarda ise Etiyopyalı Sosena Gezaw 50.45'lik derecesiyle birinci olurken, Binnaz Uslu 53.29'luk derecesiyle ikinci, Özlem Kaya ise 55.31'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

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