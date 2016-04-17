Etiyopya'da silahlı saldırı; 170 ölü

Silahlı bir grubun Güney Sudan sınırındaki Gambela bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıda 170 kişi öldü.

Sputnik’in haberine göre, Etiyopya yönetimi, silahlı bir grubun Güney Sudan sınırındaki Gambela bölgesinde düzenlediği saldırıda 170 kişinin öldüğünü duyurdu.

Etiyopya Enformasyon Ofisi'nin yaptığı yazılı açıklamada, Güney Sudan'dan ülkeye dün sızan silahlı bir grubun Gambela bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıda 170 kişinin öldüğü, Etiyopya ordusuna ait birliklerin müdahalesi sonucu saldırganlardan 60'ının da etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Evlerin yakıldığı ve hayvanların telef edildiği saldırı için "insanlık dışı" ve "menfur" tanımlaması yapıldı.

Güney Sudan sınırında yer alan Gambela bölgesinde Güney Sudanlı binlerce mültecilerin barındığı 4 kamp bulunuyor.