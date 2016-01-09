"Etiyopya'da hükümet karşıtı protestolarda 140 kişi öldürüldü"

İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yapılan açıklama Etiyopya’da başkent Addis Ababa Belediyesi’nin Oromia bölgesindeki tarım arazileri kamulaştırma planları sebebiyle çıkan hükümet karşıtı protestolarda 140 kişi öldürüldüğü duyuruldu.

Dünya Bülteni’nin haberine göre İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından bugün yapılan açıklamada Felix Horne, "Etiyopya'da 2005 yılındaki seçim protestolarında güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan şiddet olaylarından bu yana tekrar ortaya çıkan şiddet olaylarında hükümet güçleri iki ayda 140 göstericiyi öldürdü" dedi.

Etiyopya'nın en büyük bölgelerinden Oromia'da yerel halkı Addis Ababa Belediyesi’nin sınırlarını genişletme planı üzerine protesto gösterileri başlatmıştı. 27 milyonluk nüfusu ile Oromia, Etiyopya'nın en kalabalık bölgelerinden.

"Keyfi gerekçelerle tutuklandı"

HRW sözcüsü, yabancı bir dil profesörünün gösteride bildiri okumasının ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ancak o günden bu yana profesörün nerede olduğunun bilinmediğini söyledi. Demir bir yumruğun göstericilerin ve muhaliflerin politikacıların yolunu tıkadığını söyleyen Horne, "23 Aralık tarihinde Oromia'nın en büyük yasal siyasi partisi OFC başkan yardımcısı Bekele Gerba (54) tutuklanmıştı. Gerba daha önce aktif olan Oromo Kurtuluş Cephesi OLF üyesi olduğu gerekçesiyle 2011 yılında suçlu bulunarak 4 yılını hapiste geçirmişti. Diğer bir OFC lideri ise keyfi gerekçelerle tutuklanarak ve ev hapsinde tutuluyor" dedi.