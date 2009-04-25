Etiyopya’da darbe iddiasıyla 35 kişi tutuklandı

Etiyopya'da hükümete karşı darbe planladıkları gerekçesiyle 35 kişinin tutuklandığı bildirildi.



Etiyopya hükümet sözcüsü Ermias Legesse, dün tutuklanan grupla birlikte silahlar, iletişim araçları, askeri üniformalar ve yazılı planlar ele geçirildiğini belirtti.



Sözcü, eski muhalefet lideri Berhanu Nega tarafından kurulan grubun, 15 Mayıs 2005'te düzenlenen tartışmalı seçim gününe atfen "15 Mayıs" adını kullandığını söyledi.



Berhanu, 2005'te Addis Ababa Belediye Başkanı seçilmiş, ancak daha sonra 100'den fazla muhalefet üyesiyle birlikte tutuklanarak, vatana ihanetten yargılanmıştı. Berhanu, 2007'de çıkarılan afla serbest kalmıştı.