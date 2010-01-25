Etiyopya uçağı Akdenize düştü

T24 - Etiyopya Havayollarına ait yolcu uçağı Beyrut'tan Addis Ababa'ya gitmek üzere elverişsiz hava koşullarında havalandıktan kısa bir süre sonra Akdeniz'e düştü. Bir Türk yolcunun da bulunduğu uçakta kurtulan olmadığı sanılıyor.





Lübnan Ulaştırma Bakanı Gazi El Aridi, Refik Hariri havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, uçağın sahil köylerinden Na'ameh yakınlarında, 3,5 kilometre açıkta düştüğünün belirlendiğini ifade ederek, ekiplerin bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına başladığını kaydetti.



Uçağın olumsuz hava koşulları altında havalandığının bilindiğini belirten El Aridi, kaza nedeniyle ilgili bir şey söylemek için henüz erken olduğunu, ancak bu konunun da araştırıldığını söyledi.

TSİ 02.00 sularında Akdeniz'e düşen Boeing 737-800 tipi uçakta 83 yolcu ve 7 mürettebat olmak üzere 90 kişi bulunuyordu.





Uçakta bir Türk yolcu vardı



Uçakta, bir Türk yolcunun da bulunduğu belirtildi. Kazadan büyük ihtimalle kurtulan olmadığı bildiriliyor. Uçağın güçlü rüzgar ve yoğun yağmur altında havalandığına işaret eden yetkililer, uçaktaki yolculardan 50'sinin Lübnan vatandaşı olduğunu belirtti. Uçakta birer Türk, İngiliz, Kanada ve Rus vatandaşı olduğu, diğer yolcuların da Etiyopyalı olduğu belirtildi.





23 ceset çıkarıldı



Arama kurtarma çalışmalarında en az 23 cesedin çıkarıldığı bildirildi.



Lübnan Savunma Bakanlığından bir yetkili, Lübnan açıklarında yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında ulaşılanlar arasında çocuk cesetlerinin de bulunduğunu söyledi.





Büyükelçinin eşi de uçaktaydı



Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Büyükelçi Dennis Pietton'un eşi Marla Pietton uçak yolcularının arasında bulunduğu belirtildi. Büyükelçi Dennis Pietton, geçen yıl ekimde Beyrut'taki görevine başladı.





Başbakan hariri yas ilan etti



Lübnan Başbakanı Saad Hariri de kaza günü olan bugünü ulusal yas günü ilan ettiğini duyurdu.



Lübnan ordusu ile bu ülkedeki genişletilmiş geçici BM Barış gücü donanması ve kuvvetleri arama çalışmalarına katılıyor.





"Sabotaj ihtimali gözükmüyor"



Lübnan Devlet Başkanı Mişel Süleyman, düşen Etiyopya yolcu uçağına sabotaj düzenlenmiş olmasının muhtemel görünmediğini bildirdi.



Süleyman, basın toplantısında, Lübnan'ın Akdeniz kıyısından 3,5 km açıkta denize düşen uçak hakkında yürütülen soruşturma için, "Şu an için sabotaj ihtimali gözükmüyor. Soruşturma esas sebebi belirleyecek" dedi.







