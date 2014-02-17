Etiyopya-Roma seferini yapan uçak Cenevre'ye kaçırıldı

Etiyopya Havayolları'na ait Addis Ababa- Roma seferini gerçekleştiren ET 702 uçuş numaralı bir yolcu uçağı İsviçre'nin Cenevre kentine kaçırıldı. Cenevre Havaalanı, bir süreliğine uçuşa kapatıldı.

DHA’dan Selma Güven’in haberine göre, Addis Ababa'dan kalkan uçağın saat 04.40 da İtalya'nın başkenti Roma'ya inmesi gerekiyordu. Ancak, uçaktaki korsan rotanın İsviçre'nin Cenevre kentine çevrilmesini istedi.

Cenevre Havaalanı'na indirilen uçağı kaçıran ve 1 kişi olduğu tahmin edilen korsan gözaltına alındı. Hava korsanının sığınma isteminde bulunmak için uçağı İsviçre'ye kaçırdığı öne sürüldü.