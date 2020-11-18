Etiyopya'nın Tigray bölgesinde ulusal ve bölgesel güçler arasındaki çatışma 15. gününde: Kuzey sınırından Sudan'a geçenlerin sayısı 30 bini aştı

Etiyopya ordusunun kuzeydeki Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçlerine karşı başlattığı operasyon 15'inci gününe girdi.

Ağır silahların kullanıldığı ve hava saldırılarının yapıldığı bölgede operasyon başlaması sonrası Tigray eyaleti sınırından Sudan'a kaçanların sayısı 30 bini aştı.

Birleşmiş Milletler (BM), elektrik ve iletişim hizmetlerine erişimin sağlanamadığı ve tüm yolların kapalı olduğu bölgede büyük çaplı insani krizin kapıda olduğunu duyurdu.

Eyalette kalan 100 bine yakın Eritreli sığınmacı ve yardıma muhtaç kişilere yardım götürülmesi için insani yardım koridorunun açılmasını beklediğini açıklayan BM'nin talebine henüz hükümet kanadından cevap gelmedi.

Gıda, ilaç ve yakıt yüklü araçların eyalet sınırında beklediği öğrenilirken, Başbakan Abiy Ahmed, askeri operasyonda son aşamaya gelindiğini ve ordunun eyaletin başkenti Mekelle'ye ilerlediğini duyurdu.

Tigray'da yaşayan yabancıların tahliyesinin nasıl gerçekleşeceği ise halen soru işareti.

Tigray'daki olağanüstü hali yöneten komutanlık Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin Mekelle şehrine giden dört köprüyü ve ayrıca Shire ve Aksum arasındaki yollara zarar verdiğini ileri sürdü.

Şimdiye kadar çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtiliyor ancak bölgeyle iletişim kurulamamasından ötürü hiçbir bağımsız kaynaktan teyit edilemiyor.