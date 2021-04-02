"Etiyopya'nın Tigray bölgesinde çıkan 150 çatışmada yaklaşık 2 bin sivil öldürüldü"

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde gerçekleşen 150'den fazla katliamda yaklaşık 2 bin insanın hayatını kaybettiği belirtildi. Bölgedeki çatışmayı inceleyen araştırmacılar hayatını kaybedenler arasında en yaşlının 90 yaşında, en gençlerin ise bebekler olduğunu söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Belçika'daki Ghent Üniversitesi'nden bir ekip Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yaşanan saldırılarda hayatını kaybedenlerin kimliklerini topladı. Geçen yıl başlayan çatışmaları başından beri takip eden ekip, aile üyeleri, medya kaynakları ve diğer kaynaklardan yardım alarak hayatını kaybedenlerin kimliklerini derledi.

Araştırmacılar, saldırıların 20'sinin geçen ay içinde gerçekleştirdiğini, bunlardan birinde üç gün boyunca 250 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Araştırmalar, hayatını kaybedenlerin yüzde 3'ünün hava saldırısı ya da topçu ateşinde öldüğünü, çoğunun ise vurulduğunu gösterdi.

Etiyopya ordusu, kasım ayında kuzeydeki eyaleti yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne karşı bir operasyon başlattı. Ulusal ve bölgesel güçler arasındaki çatışmalarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Ordunun operasyonu, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi liderlerinin bölgeyi terk etmesiyle sonuçlandı ancak bölgedeki sivilleri hedef alan çatışmalar son bulmadı.

Araştırmayı yürüten Prof. Jan Nyssen, "Hayatını kaybeden bu insanlar unutulmamalı ve bu savaş suçları soruşturulmalıdır. Hayatını kaybedenlerin listesi yaşananların ağırlığını gösteriyor" dedi.