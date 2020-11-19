Etiyopya'dan dönen yardım kuruluşu yetkilileri, Tigray'daki durumu anlattı: "Kaos"

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Etiyopya'nın Tigray bölgesinde ulusal ve bölgesel güçler arasındaki çatışmalar sürerken geçen günlerde bölgeden ayrılan yardım kuruluşu yetkilileri durumu "kaotik" olarak nitelendirdi.

Yetkililer, kalabalık grupların çatışmalardan uzaklaşmak için bölgeden ayrılmak üzere harekete geçtiğini ve yolların askeri araçlarla dolu olduğunu ifade etti.

İsmini vermeden The Guardian'a konuşan bir yardım kuruluşu yetkilisi, "Çatışmalardan kaçmaya çalışan binlerce insan var. Yerel yönetim onları okullara ve diğer kamu binalarına yerleştirmeye başka köylerde yakınları olanları ise oralara dağıtmaya çalışıyor" dedi.

Etiyopya ordusunun kuzeydeki eyaleti yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçlerine karşı başlattığı operasyon 16'ıncı gününe girdi. Şu ana kadar Tigray eyalet sınırından yaklaşık 30 bin kişinin Sudan'a geçtiği belirtildi.